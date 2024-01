Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Verkehrsgeschehen

Aurich - Nach Unfall geflüchtet

In Aurich hat am Mittwoch ein unbekannter Autofahrer einen Unfall verursacht und ist dann geflüchtet. In der Zeit von 8.20 Uhr bis 10.15 Uhr stieß der Autofahrer auf dem Krankenhausparkplatz in der Wallinghausener Straße gegen einen weißen Mercedes Benz. Der Mercedes wurde an der Fahrertür beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß, ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Wiesmoor - Beim Abbiegen zusammengestoßen und geflüchtet

Am Mittwoch hat es eine Unfallflucht in Wiesmoor gegeben. Ein derzeit unbekannter Autofahrer bog gegen 13.40 Uhr von der Dahlienstraße auf die Wittmunder Straße in Richtung Marcardsmoor ab. Während des Abbiegens touchierte er den VW Golf einer 58-jährigen Frau. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt. Er soll einen silbernen Kleinwagen mit Leeraner Städtekennung gefahren haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944 914050 entgegen.

Aurich - Autofahrer leicht verletzt

Am Mittwochnachmittag ist in Aurich ein 80-jähriger Autofahrer in einem Straßengraben gelandet. Der Mann fuhr gegen 16.05 Uhr auf der Leerer Landstraße in Richtung Aurich. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet er in den Gegenverkehr und touchierte dort den Skoda eines 79-Jährigen und den VW Golf eines 67-Jährigen. Anschließend kam der Unfallverursacher nach links von der Straße ab und landete im angrenzenden Straßengraben. Der 80-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der Schaden wird auf insgesamt 25.000 Euro geschätzt.

Norden - Mit Auto im Sammelbecken

In Norden ereignete sich am Mittwochabend ein Unfall im Lorenzweg. Nach ersten Erkenntnissen verwechselte ein 54-jähriger Autofahrer beim Losfahren den Rückwärts- mit dem Vorwärtsgang seines Audi und fuhr dort ins Sammelbecken Leybuchtsiel. Durch ein geöffnetes Autofenster konnte sich der Mann selbstständig befreien. Er blieb unverletzt. Sein Audi wurde geborgen. Vor Ort waren auch die Feuerwehr, die DLRG und ein Abschlepper.

Norden - Trotz Fahrverbot unterwegs

Ein 27-jähriger Autofahrer fuhr am Mittwoch unerlaubt durch Norden. Eine Polizeistreife hielt den Mann um 11.45 Uhr in der Osterstraße an und kontrollierte ihn. Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn ein gerichtlich auferlegtes Fahrverbot bestand. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Marienhafe - Unfallflucht

Am Dienstag entfernte sich ein Autofahrer nach einem Unfall in Marienhafe. Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes stieß der Unbekannte gegen das Heck eines grauen Mercedes Benz. Danach flüchtete der Unfallverursacher. Der Zusammenstoß ereignete sich in der Zeit von 14.30 Uhr bis 15 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Marienhafe unter 04934 910590 entgegen.

