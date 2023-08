Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfallflucht in der Pionierhöhe

Koblenz-Karthause (ots)

In der Nacht von Dienstag, den 08.08.2023 auf Mittwoch, den 09.08.2023 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Pionierhöhe in Koblenz-Karthause. Dort hatte der 25-jährige Geschädigte seinen Pkw der Marke Volkswagen gegen 20:00 Uhr abgestellt. Als er am Mittag gegen 13:00 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er am linken Kotflügel und der Frontstoßstange einen frischen Unfallschaden fest. Vermutlich hatte ein bislang unbekannter Fahrer den Pkw beim Ein- oder Ausparken beschädigt und sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Die Polizei fragt: Wer hat in der Nacht vom 08.08.2023 auf den 09.08.2023 zwischen 20:00 - 13:00 Uhr sachdienliche Beobachtungen in der Pionierhöhe in Koblenz-Karthause gemacht? Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 1 entgegen: 026192156 300, pikoblenz1@polizei.rlp.de

