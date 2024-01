Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Schwerer Verkehrsunfall

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Schwerer Verkehrsunfall

Am Montag hat es einen schweren Verkehrsunfall in Wittmund-Nenndorf gegeben. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 43-jährige Smart-Fahrerin auf der Carolinensieler Straße in Richtung Carolinensiel. Als sie gegen 20 Uhr nach links in die Dorfstraße einbiegen wollte, übersah sie eine entgegenkommende 20-jährige Renault-Fahrerin. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Beide Fahrerinnen wurden durch den Unfall schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. An beiden Autos entstanden Totalschäden.

