Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 21.11.2023, 20.05 Uhr kam es auf der Straße In der Geist in Oelde zu einem Verkehrsunfall mit einem alkoholisierten Autofahrer. Der 51-Jährige befuhr mit seinem Pkw die Straße In der Geist in Richtung Stadtmitte. Dabei hatte er kein Licht eingeschaltet und fuhr Schlangenlinien. Als der Oelder fast mit einem geparkten Kleintransporter zusammenstieß, lenkte er sein Auto auf den Gegenfahrstreifen. Beim Wiedereinlenken auf seine Fahrbahn fuhr der 51-Jährige gegen einen geparkten Pkw. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten Polizisten fest, dass der Mann alkoholisiert war. Die Beamten nahmen den Oelder mit, ließen ihm eine Blutprobe entnehmen und stellten seinen Führerschein sicher. Das Auto des 51-Jährigen wurde abgeschleppt. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell