POL-PPWP: Unfallflucht: Verursacher wendet und fährt davon

Kaiserslautern (ots)

An der Ampelkreuzung Mainzer Straße / Europaallee kam es am Freitag (15. Dezember 2023) zu einem Auffahrunfall. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise.

Kurz vor 22 Uhr krachte ein Unbekannter mit seinem Wagen in das Heck des Pkw eines 60-Jährigen. Der Mann wartete in seinem Ford an einer roten Ampel, als es zu der Kollision kam. Nach dem Zusammenstoß stiegen die Unfallbeteiligten aus ihren Fahrzeugen. Um den nachfolgenden nicht zu behindern, vereinbarten sie, in die Europaallee abzubiegen und dort den Schaden zu regulieren beziehungsweise ihre Personalien auszutauschen. Doch statt abzubiegen, gab der Unfallverursacher Gas, wendete seinen Wagen und brauste in Richtung Mehlingen davon. Der 60-Jährige wandte sich an die Polizei. Die Beamten nahmen die Ermittlungen nach dem Unbekannten auf und bitten um Hinweise: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Fahrer machen? Er könnte zwischen 30 und 40 Jahre alt sein. Der Verantwortliche hatte einen schwarzen, kurzen Bart sowie schwarze, kurze Haare. Er sei dunkel gekleidet gewesen. Der 60-Jährige vermutete, dass der Mann türkischen Migrationshintergrund haben könnte. Auf dem Beifahrersitz des flüchtenden Pkw habe ein weiterer Mann gesessen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |erf

