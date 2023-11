LPI-SHL: Zusammenstoß mit Telekommast

Meiningen (ots) - Zwei unbekannte Täter packten am frühen Dienstagabend über 25 Parfüms in einer Drogerie in der Georgstraße in Meiningen in ihre Jacken und verließen den Markt ohne zu bezahlen. Der Wert der entwendeten Waren liegt bei fast 3.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0292498/2023 bei der ...

mehr