Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Straftaten

Bad Marienberg (ots)

Am Samstag, den 02.09.2023, gegen 22:20 Uhr kam es in der Langenbacher Straße in Bad Marienberg zu einem Verkehrsunfall. Hierbei fuhr eine 26-jährige Pkw-Fahrerin auf einen 42-jährigen Motorradfahrer auf. Der Motorradfahrer wurde hierbei leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 42-Jährige keinen Führerschein hat und unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Weiterhin war sein Motorrad nicht zugelassen und mit falschen Kennzeichen versehen. Es wurde eine Blutentnahme bei dem 42-Jährigen durchgeführt, sowie entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

