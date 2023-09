Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Schwerer Verkehrsunfall auf der B260 bei Miellen

B260, Gem. Miellen (ots)

Am Samstag, dem 02.09.23 gegen 01.40 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B260 zwischen Fachbach und Lahnstein in Höhe der Ortschaft Miellen. Ein Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW die B260 aus Richtung Bad Ems kommend in Richtung Lahnstein, als er Ausgangs einer leichten Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort gegen einen Baum prallte. Hierbei wurde der Fahrzeugführer schwer, aber glücklicherweise nicht lebensbedrohlich, verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die B260 war im dortigen Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa 1,5 Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell