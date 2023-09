Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nachtrag: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 42 zwischen St. Goarshausen und Kaub

Kaub (ots)

Am Freitag, den 01.09.2023 um 18:30 Uhr kam es auf der Bundesstraße 42 zwischen Sankt Goarshausen und Kaub zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger PKW-Fahrer aus dem Rhein-Lahn-Kreis befuhr die Bundesstraße 42 aus Richtung Kaub kommend in Fahrtrichtung St. Goarshausen, als dieser aus bislang ungeklärter Ursache mit dem, in entgegengesetzter Fahrtrichtung fahrenden, 39-jährigen LKW-Fahrer, ebenfalls aus dem Rhein-Lahn-Kreis, im Kurvenbereich frontal kollidierte. Der LKW-Fahrer wurde hierbei schwer verletzt. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der PKW-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Bundesstraße wurde vorerst vollständig gesperrt.

Die Polizeiinspektion St. Goarshausen hat die Ermittlungen zu diesem Unfall aufgenommen und sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet oder sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können.

