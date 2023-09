Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Marienrachdorf - Pressenachtragsmeldung zu schwerem Verkehrsunfall

Marienrachdorf (ots)

Folgende Mitteilung gilt als Nachtragsmeldung zur Presseerstmeldung von 19:38 Uhr - Verkehrsunfall mit Personenschaden:

Am 01.09.2023, gegen 18:39 Uhr, ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der L 306, Marienrachdorf in Fahrtrichtung B 413 / Dierdorf / Marienhausen. Der 23-jährigere Fahrzeugführer eines Kleinwagens befuhr als Alleininsasse die Strecke aus Marienrachdorf kommend auf einer langen Geraden bergauf. Ihm entgegen kam ein mit drei Personen besetzter SUV. Nachdem letztgenannter eine Kuppe passiert hatte kam ihm auf seiner Fahrspur der Kleinwagen entgegen. Ein Ausweichen blieb erfolglos, so dass es zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Alle vier Personen wurden schwer verletzt in Krankenhäuser verbracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, vielmehr lag jeweils ein Totalschaden vor. Die Sachschadenshöhe beläuft sich auf ca. 50.000 EUR. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die L 306 war in dem in Rede stehenden Streckenabschnitt für die Dauern von 4 1/2 h voll gesperrt. Neben der Polizei waren die freiwilligen Feuerwehren aus Marienrachdorf und Herschbach OWW sowie mehrere Rettungsdienste mit Fahrzeugen und Hubschraubern im Einsatz.

