Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Mogendorf bis Montabaur - geplatzter Kraftstoffschlauch sorgt für 10 km lange Dieselspur

Mogendorf bis Montabaur (ots)

Am Freitag, 01.09.2023, gingen in der Zeit von 15:45 Uhr bis 16:15 Uhr bei der Polizeiinspektion Montabaur ca. 50 Anrufe wegen einer Dieselspur ein. Den sowohl über Notruf, als auch über die Amtsleitung eingehenden Mitteilungen zufolge waren teils beide Fahrspuren von Mogendorf aus bis nach Montabaur mit einer glänzenden Flüssigkeit benetzt. Die Fahrspuren waren, wie gemeldet und letztlich auch durch die eingesetzten Polizeistreifen festgestellt, streckenweise schmierig glatt. Verkehrsunfälle ereigneten sich in diesem Zusammenhang nicht. Die Verursacherin konnte letztlich ermittelt werden. Ein Schlauch der Kraftstoffzufuhr war die Ursache der Dieselspur. Sie bemerkte diesen Umstand jedoch erst nach Eintreffen in einer Werkstatt. Neben der Polizei waren Straßenmeisterei Montabaur sowie ein Unternehmen mit Spezialfahrzeug zur Straßenreinigung im Einsatz.

