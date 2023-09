Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Eierwurf von der Brücke auf fahrenden PKW

Höhr-Grenzhausen (ots)

Höhr-Grenzhausen - Am Samstag, den 02.09.2023 gegen 14.00 Uhr wurde aus einer Gruppe von drei Jugendlichen ein Ei auf einen PKW geworfen, der die L 310 aus Richtung Kreisverkehr Westerwaldstraße in Richtung Hillscheid befuhr. Der Fahrer leitete noch eine Vollbremsung ein, wodurch das Ei letztendlich die Motorhaube traf. Bei der Brücke handelt es sich um die Fußgängerbrücke, die die Töpferstraße und die Straße Auf der Haide verbindet. Die Jugendliche liefen dann in Richtung der Töpferstraße weg. Am PKW entstand Sachschaden. Eine nähere Beschreibung der Jugendliche oder Kinder ist nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeiwache Höhr-Grenzhausen unter der Rufnummer 02624/9402-0.

