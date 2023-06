Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verletzter Pedelec-Fahrer

Soest (ots)

Zu einem Verkehrsunfall auf dem Wisbyring in Höhe der Hausnummer 10, kam es am gestrigen Donnerstag gegen 08:20 Uhr. Ein 54-jähriger Mann aus Soest befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg auf dem Wisbyring in Richtung Deiringser Weg. In Höhe der Unfallstelle überholte er rechtseitig einen vor ihm fahrenden 72-jährigen Pedelec-Fahrer aus Soest. Dieser bog jedoch zeitgleich nach rechts ab. Es kam zum Zusammenstoß beider Radler, bei der 72-Jährige auf die Fahrbahn stürzte. Er wurde bei dem Sturz verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell