POL-PPWP: Betrunkener Fahrradfahrer auf Landstraße

Kaiserslautern (ots) - Am gestrigen Abend um 20:30 Uhr ereignete sich in der Walter-Gropius-Straße in Kaiserslautern ein Verkehrsunfall. Hierbei streifte ein Fahrradfahrer beim Vorbeifahren den ordnungsgemäß geparkten PKW des 40-jährigen Geschädigten. Der Geschädigte versuchte daraufhin den Radfahrer anzusprechen, was dieser jedoch ignorierte. An dem Fahrzeug entstand ein Streifschaden am linken Außenspiegel und am ...

