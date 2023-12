Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall mit 2 verletzten Fußgängerinnen

Kaiserslautern (ots)

Am späten gestrigen Abend ereignete sich in der Ludwigstraße in Kaiserslautern ein Verkehrsunfall, bei welchem eine 20-jährige und eine 22-jährige Fußgängerin angefahren wurden. Der 63-jährige Unfallverursacher wollte an der Einmündung Salzstraße nach links in die Ludwigstraße einbiegen und übersah hierbei die beiden Fußgängerinnen, welche ihrerseits die Ludwigstraße innerhalb der Fußgängerfurt überquerten. Alle Verkehrsteilnehmer hatten zum Unfallzeitpunkt "Grünlicht". Die beiden Frauen wurden durch den Zusammenstoß glücklicherweise nur leicht verletzt und konnten nach einer kurzen Untersuchung durch den Rettungswagen ihren Weg weiter fortsetzen. Auf den Autofahrer kommt jetzt ein Strafverfahren zu. / FZ

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell