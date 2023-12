POL-PPWP: Auf Zebrastreifen von Auto angefahren - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) - Eine Frau aus dem Landkreis ist am Donnerstagmittag in der Innenstadt Opfer eines Taschendiebs geworden. Wie die 44-Jährige der Polizei meldete, hielt sie sich von 12.45 bis 13.10 Uhr in einem Schuhgeschäft am Fackelrondell auf. Ihre Handtasche trug sie in dieser Zeit über ihrer Schulter. Trotzdem bemerkte die Frau nicht, dass jemand unbemerkt in die Tasche griff und den Geldbeutel herauszog. ...

