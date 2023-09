POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall in Prinzhöfte schwer verletzt

Delmenhorst (ots) - Ein Motorradfahrer wurde am Sonntag, 10. September 2023, 17:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Hude schwer verletzt. Der 62-jährige Mann aus dem Ammerland befuhr mit seinem Motorrad die Holler Landstraße in Richtung Oldenburg. In Oberhausen überholte er den vorausfahrenden Pkw eines 21-Jährigen aus der Gemeinde Hude, der währenddessen nach ...

