Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Brake: Einbruch in PKW in Lemwerder +++ Kennzeichendiebstähle +++ Garageneinbruch

Delmenhorst (ots)

Zeugenaufruf nach Einbruch in PKW in Lemwerder

Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Freitagabend und Samstagabend einen PKW auf dem Parkplatz des Bahnhofs Lemwerder in der Industriestraße aufgebrochen und eine Sporttasche und einen hochwertigen Werkzeugkoffer erlangt. Die Schadenshöhe wird zurzeit auf circa 1.800,- Euro beziffert.

Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter 04401/9350 mit der Polizei Brake in Verbindung zu setzen.

Kennzeichendiebstähle in Lemwerder

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag, 08.09.2023, auf Samstag, 09.09.2023 zwei Kennzeichen in Lemwerder entwendet. In der Zeit von 16:30 Uhr bis 09:50 Uhr wurden die hinteren Kennzeichen zweier in der Detmarstraße abgestellter PKW entwendet. Bei einem PKW wurde zugleich noch der Spiegel beschädigt.

Einbruch in die Garage der Grundschule Lemwerder

Zudem wurde in der Nacht von Freitag, 08.09.2023, auf Samstag, 09.09.2023, in die Garage der Grundschule Lemwerder in der Straße "An der Kirche" eingebrochen. Neben dem durch zusätzlichen Vandalismus verursachten Sachschaden wurden nach bisherigem Kenntnisstand mehrere Spielgeräte entwendet.

Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter 04401/9350 mit der Polizei Brake in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell