Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Wardenburg: 3 Pkw-Aufbrüche +++ Hude: Brand eines Radladers +++ Neerstedt: Brand eines Pkw

Delmenhorst (ots)

Wardenburg: 3 Pkw-Aufbrüche

Am Samstag, den 09.09.2023 ist es in der Zeit von 18:00 Uhr bis 21:40 Uhr in Wardenburg zu drei Pkw-Aufbrüchen im Iburgsweg, Molkereiweg und Marschweg gekommen. In allen Fällen wurden Seitenscheiben eingeschlagen. Entwendet wurden Geldbörsen. Der Gesamtschaden wird auf 1.200,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wardenburg unter 04407-716350 entgegen.

Hude: Brand eines Radladers

Am Samstag, den 09.09.23, um 12:45 Uhr ist es in Hude in der Bremer Straße zum Brand eines Radladers gekommen. Während Arbeiten geriet dieser in Brand. Durch den Nutzer wurde dieser noch von einem Feld gefahren, um einen Flächenbrand zu verhindern. Beim Eintreffen der Feuerwehr, welche mit 30 Einsatzkräften vor Ort war, stand dieser bereits in Vollbrand. Brandursächlich ist nach erster Einschätzung ein technischer Defekt, der Schaden wird auf 15.000,- EUR geschätzt.

Neerstedt: Brand eines Pkw

Am Sonntag, den 10.09.2023, um 02:40 Uhr wurde in Neerstedt der Brand eines Pkw in der Straße Krusenbusch unweit der Wildeshauser Straße gemeldet. Der Pkw Ford Focus stand an der Stelle bereits längere Zeit und brannte gänzlich aus. Die Feuerwehren Neerstedt und Dötlingen waren mit 19 Einsatzkräften vor Ort und löschten den Brand. Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter 04431-9410 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell