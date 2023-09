Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Nordenham: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Samstag, 09.09.2023, gegen 14:00 Uhr, kam es in Stadland-Schwei, in der Olympiastraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einen Kradfahrer und einem Pkw-Anhänger-Gespann. Demzufolge beabsichtigte der 41-jährige Fahrer des Gespannes von einem Grundstück der Olympiastraße in den fließenden Verkehr einzufahren und übersah dabei den bevorrechtigten 20-jährigen Kradfahrer. Es kam zu einer seitlichen Berührung der Fahrzeuge, wobei sich der Kradfahrer leichte Verletzungen zuzog. Es wurde ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro verursacht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell