POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahrzeug verunfallt nach vorangegangenem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr in Butjadingen

Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 07. September 2023, gegen 15:40 Uhr wurde in der Oldenburger Straße in Wardenburg eine Person leicht verletzt. Zur Unfallzeit befuhr eine 33-jährige Frau aus Wardenburg mit ihrem Pkw die Oldenburger Straße. An der Rot zeigenden Ampel stoppte sie ihren Pkw. Der 54-jährige Fahrer aus Oldenburg übersah dies ...

mehr