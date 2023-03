Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Münster-Sarmsheim und Bingen (ots)

In der Nacht von Samstag 11.03.2023 auf Sonntag 12.03.2023 kam es in Münster-Sarmsheim in der Rheinstraße zu einer Sachbeschädigung an zwei PKW. Hierbei wurden jeweils die Heckscheiben eingeschlagen. Zu einem Diebstahl aus dem Fahrzeuginneren ist es nicht gekommen. Hinweise auf einen Täter liegen zurzeit nicht vor.

Weiterhin kam es im Stadtbereich von Bingen, Gaustraße zu einer weiteren Sachbeschädigung an einem abgestellten Fahrzeug. Hier wurde der linke Außenspiegel mutwillig abgetreten. Auch zu dieser Tat liegen keine Hinweise auf einen Täter vor.

Bei Hinweisen melden Sie sich bitte bei der Polizei Bingen.

