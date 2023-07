POL-SE: Pinneberg - Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Wohnungseinbruchdiebstahl in der Taubenstraße

Bad Segeberg (ots) - In der vergangenen Nacht ist es in der Henstedter Straße in Kisdorf zum Einbruch in ein Bürogebäude gekommen. Unbekannte öffneten zwischen 20:00 und 06:00 Uhr gewaltsam ein Zufahrtstor zu dem Firmengrundstück, vermutlich um mit einem Fahrzeug auf das Grundstück zu gelangen. Anschließend drangen der/die Täter in ein Büro ein, durchsuchten die Räume und stahlen einen Tresor mit Bargeld. Die ...

