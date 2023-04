Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldungen der Polizei Nordenham vom 06./07.04.23

Delmenhorst (ots)

++ Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ++

06.04.2023, ca. 10:40 Uhr

Nordenham, Deichgräfenstraße 15

Zum o.g. Zeitpunkt touchiert eine 82-jährige Nordenhamerin mit ihrem Pkw Opel beim Ausparken auf dem o.g. Parkplatz eines Verbrauchermarktes einen Pkw Ford und verursacht dabei Sachschäden. Sie entfernt sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort, wird aber von Zeugen beobachtet, mit deren Angaben die Verursacherin ermittelt wird. Die Schadenshöhen sind derzeit noch unbekannt. Gegen die Verursacherin wird ein Strafverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

++ Verkehrsunfall ++

06.04.2023, ca. 11:20 Uhr

Butjadingen, Butjadinger Straße / Einmündung Zur Grundschule

Zum o.g. Zeitpunkt befährt ein 90-jähriger Butjadinger mit seinem Pkw Daimler-Benz die Butjadinger Straße in Burhave in Fahrtrichtung Langwarden. An der o.g. Einmündung verlangsamt eine vor ihm fahrende 20-jährige Butjadingerin mit ihrem Pkw Volvo die Fahrt, um nach links in die Straße "Zur Grundschule" abzubiegen. Dies erkennt der Führer des Daimler nicht und überholt die Führerin des Volvos, die dann aber den Abbiegevorgang einleitet. Es kommt zum Zusammenstoß, bei dem ein Sachschaden von ca. 8000 Euro entsteht. Beide Fahrzeuge bleiben fahrbereit, keiner der Unfallbeteiligten wird verletzt. Gegen den 90-jährigen Unfallverursacher wird ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell