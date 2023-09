POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Ganderkesee +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Wardenburg: 3 Pkw-Aufbrüche Am Samstag, den 09.09.2023 ist es in der Zeit von 18:00 Uhr bis 21:40 Uhr in Wardenburg zu drei Pkw-Aufbrüchen im Iburgsweg, Molkereiweg und Marschweg gekommen. In allen Fällen wurden Seitenscheiben eingeschlagen. Entwendet wurden Geldbörsen. Der Gesamtschaden wird ...

