POL-AUR: Aurich - Nach Unfall geflüchtet/Großefehn - Nach Spiegelunfall geflüchtet

Aurich/Hage (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nach Tötungsdelikt in Hage In der Harringastraße in Hage ist am Montagvormittag eine Frau tot in ihrem Wohnhaus aufgefunden worden. Die Einsatzkräfte waren gegen 11 Uhr zu einer Notfalltüröffnung in ein ...

