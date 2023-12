Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kind erschrickt und stürzt

Eltern gesucht

Geilenkirchen-Lindern (ots)

Am 14. Dezember (Donnerstag) fuhr die Fahrerin eines grauen VW Touran gegen 16.30 Uhr auf der Straße Linderner Bahn in Fahrtrichtung Linnich, als plötzlich ein fahrradfahrendes Kind vom Bürgersteig kurz vor ihrem PKW auf die Straße fuhr. Die Frau bremste sehr stark ab und konnte einen Zusammenstoß verhindern. Das Kind erschrak sich durch den Bremsvorgang und stürzte auf die Fahrbahn. Der Junge konnte selbstständig wieder aufstehen und war nach eigenen Angaben unverletzt. Er entfernte sich anschließend. Zur weiteren Klärung sucht die Polizei nun den Jungen und seine Eltern. Die 44-jährige Fahrerin konnte den Jungen wie folgt beschreiben: Er war zirka 11 Jahre alt, hatte blonde Haare und eine kräftige Statur. Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat in Heinsberg. Die Eltern oder auch weitere Zeugen können sich unter der Telefonnummer 02452 920 0 melden. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

