Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizei sucht Geschädigte nach riskantem Überholmanöver

Gangelt-Stahe (ots)

Am Montag (11. Dezember) kam es auf der Landstraße 47 und im weiteren Verlauf auf der Bundesstraße aus Richtung Gangelt kommend in Fahrtrichtung Stahe, etwa zwischen 10.45 Uhr und 10.50 Uhr, zu mehreren Überholmanövern des Fahrers eines schwarzen Skoda Oktavia mit Aachener Kennzeichen (AC-). Der Mann überholte unter anderem unter Nutzung von Sperrflächen und des Linksabbiegerstreifens für den Gegenverkehr mehrere Fahrzeuge. Trotz erkennbaren Gegenverkehrs überschritt er augenscheinlich deutlich die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Die Polizei sucht nun die Verkehrsteilnehmer, die auf dem Teilstück zwischen Gangelt und Stahe, im Einmündungsbereich Zum Wirtsberg, von einem schwarzen Skoda überholt worden sind. Aber auch Fahrzeugführer, die dem Skodafahrer entgegenkamen und eventuell durch den Überholvorgang gefährdet wurden, werden gebeten sich zu melden. Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell