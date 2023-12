Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Debitkarte aus Handyhülle gestohlen

Zeugensuche

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Gegen 14.20 Uhr wurde eine Seniorin am Mittwochnachmittag (13.Dezember) auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Straße Am Wasserturm von einer bislang unbekannten Frau angesprochen und darum gebeten, mit dem Handy der älteren Frau einen dringenden Anruf tätigen zu dürfen. Die Übach-Palenbergerin gab der jungen Frau daraufhin ihr Handy. In der Hülle des Mobiltelefons bewahrte die hilfsbereite Frau eine Bankkarte auf, deren Verlust sie erst bemerkte, nachdem sich die Unbekannte bereits wieder entfernt hatte. Die unbekannte Frau war etwa 25 Jahre alt und schlank. Sie hatte dunkle Haare und sprach hochdeutsch ohne erkennbaren Akzent. Bekleidet war sie mit einem beigen Mantel. Zeugen, die Hinweise zur Identität der Frau geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell