POL-UL: (UL) Ulm - Gegenverkehr übersehen

Den Vorrang missachtete am Donnerstag ein Autofahrer in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 11.15 Uhr fuhr der 18-Jährige mit seinem BMW in der Talfinger Straße. Er war in Richtung Stadtmitte unterwegs und bog nach links in die Wielandstraße ab. In der Eberhardtstraße fuhr eine 62-Jährige. Die war in Richtung Talfinger Straße unterwegs und fuhr in die Kreuzung ein. Die Ampelanlage zeigte für Beide grün. Dabei übersah wohl der Fahranfänger die entgegenkommende mit ihrem Mercedes. Die hatte Vorrang. Die Autos stießen zusammen. Durch den Aufprall erlitt die 62-Jährige leichte Verletzungen. Sie kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 22.000 Euro. Auf den Fahranfänger kommt nun eine Anzeige zu.

Das Unfallrisiko 17- bis 20-jähriger Fahranfänger ist besonders hoch. Daher ist der Grundsatz aus der Straßenverkehrsordnung umso wichtiger: Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht!

++++1403596(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

