POL-UL: (BC) Riedlingen - In die Leitplanken gefahren und abgehauen

Nach einem Unfall am Donnerstag bei Riedlingen machte sich der Verursacher aus dem Staub. Der konnte aber schnell ermittelt werden.

Gegen 14 Uhr fuhr ein 75-Jähriger mit seinem Peugeot auf der B311 von Neufra in Richtung Riedlingen. Etwa 500 Meter vor Riedlingen kam der Peugeot von der Straße ab. Warum er nach rechts kam, ist nicht bekannt. Hier stieß der unbekannte Fahrzeugführer gegen die Leitplanken und beschädigte diese auf einer Länge von rund fünf Metern. Anschließend fuhr der zunächst Unbekannte davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Zeuge notierte sich das Kennzeichen und meldete den Unfall der Polizei. Die fahndete nach dem Flüchtigen und konnte diesen wenig später auf einem Parkplatz an der B311 feststellen. Mit ihm im Fahrzeug befand sich die 72-Jährige Ehefrau. Der mutmaßliche Unfallverursacher hat in Deutschland keinen Wohnsitz. Das französische Ehepaar befand sich auf der Durchreise. Zur Sicherung des Strafverfahrens musste der Senior nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Die Polizei Riedlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Peugeot auf 7.000 Euro, den an den Schutzplanken auf rund 1.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat - unabhängig von der Höhe des Schadens. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern, beziehungsweise die Polizei zu verständigen. Sonst drohen Freiheits- oder Geldstrafe und der Führerscheinentzug.

