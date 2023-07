Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Boll - Zeugen gesucht

Nach Farbschmierereien von Mittwoch auf Donnerstag sucht die Polizei in Bad Boll Zeugen.

Ulm (ots)

Ein Zeuge entdeckte die Tat am Donnerstagmorgen. Bislang Unbekannte besprühten, vermutlich in den Nachtstunden, mehrere Wände eines Schulhauses und einer Turnhalle im Schulweg. Die Schmierer brachten die schwarze Sprühfarbe großflächig auf. Dadurch ist ein Schaden von rund 1.000 Euro entstanden. Die Polizei in Bad Boll nahm die Ermittlungen auf. Sie bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 07161/93810 zu melden.

Hinweis der Polizei: Illegale Graffiti bleiben ein teures Vergnügen. Der oder die Sprayer machen sich nicht nur strafbar, sondern verantworten schnell einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Wer mit 16 Jahren beim illegalen Sprayen erwischt wird, läuft Gefahr, bis zu seinem 46. Lebensjahr dafür zur Kasse gebeten zu werden. Denn die zivilrechtlichen Ansprüche des Geschädigten gegenüber dem Täter gelten 30 Jahre lang. Bei illegalen Graffiti läuft eben "nicht alles wie geschmiert". Davon können sich Kinder und Jugendliche im Internet unter www.polizeifürdich.de überzeugen.

Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

