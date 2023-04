Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bahnmitarbeiter angegriffen - Bundespolizei stellt flüchtigen 36-Jährigen

Dortmund - Holzwickede - Attendorn (ots)

Am gestrigen Sonntagmorgen (02. April) soll ein Mann einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn im Hauptbahnhof Dortmund geschlagen und gestoßen haben. Die Bundespolizisten fahndeten nach ihm und nahmen den Flüchtenden vorläufig fest.

Gegen 7:30 Uhr wurde der Zugbegleiter der RE1 (Fahrtrichtung Hamm) in der Bundespolizeiwache am Dortmunder Hauptbahnhof vorstellig. Nach einer Fahrkartenkontrolle habe der Zugführer zwei nigerianische Staatsangehörige von der Weiterfahrt ausgeschlossen, da ein 37-Jähriger aus Attendorn kein gültiges Ticket vorweisen konnte. Der 36-jährige Begleiter habe den Zug jedoch trotz mehrfacher Aufforderung des Bahnmitarbeiters nicht verlassen wollen. Als der 46-Jährige den Mann aus dem Zug begleiten wollte, habe er ihm an den Kragen gefasst und mit der Faust in Richtung seines Kopfes geschlagen. Diesen Angriff habe der Zugbegleiter mit den Armen abwehren können. Dann habe der Mann aus Holzwickede ihn jedoch erneut attackiert und ihn in Richtung der Bahnsteigkante gestoßen. Ein Reisender kam den Geschädigten zur Hilfe, woraufhin der Angreifer in Richtung Nordausgang flüchtete.

Wenig später stellten Einsatzkräfte den 36-Jährigen nach einem Hinweis am Treppenaufgang zu einem Bahnsteig. Um seine Identität festzustellen, brachten die Beamten ihn zur Bundespolizeiwache. Dort folgte er den Anweisungen nicht und verhielt sich unkooperativ. Des Weiteren stieß er die Beamten von sich und leistete Widerstand, welches durch eine BodyCam aufgezeichnet wurde. Die Polizisten brachten ihn zu Boden und fixierten ihn.

Bundespolizisten erteilten dem Mann einen Platzverweis und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ein.

