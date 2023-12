POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Übach-Palenberg-Übach (ots) - Gegen 14.20 Uhr wurde eine Seniorin am Mittwochnachmittag (13.Dezember) auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Straße Am Wasserturm von einer bislang unbekannten Frau angesprochen und darum gebeten, mit dem Handy der älteren Frau einen dringenden Anruf tätigen zu dürfen. Die Übach-Palenbergerin gab der jungen Frau daraufhin ihr Handy. In der Hülle des Mobiltelefons ...

mehr