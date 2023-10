Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Am Dienstag, 24. Oktober 2023, gegen 18:15 Uhr, kam es an der Örtlichkeit "Zwischen den Wegen

Netto Markt" in Schwerte zu einer Bedrohungssituation.

Schwerte (ots)

Ein 38-jähriger Bürger aus Schwerte wurde dabei leicht verletzt.

Die Täter näherten sich dem Geschädigten in einem schwarzen BMW X 5 und fuhren auf ihn zu. Der Betroffene konnte sich durch einen Sprung zur Seite retten und rannte zu einer nahegelegenen Personengruppe, um Hilfe zu rufen. Er schrie laut "Hilfe, Polizei".

Wir bitten Zeugen, die am 24. Oktober 2023, gegen 18:15 Uhr, in der Nähe der Örtlichkeit "Zwischen den Wegen / Netto Markt" in Schwerte waren und relevante Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Polizei Schwerte in Verbindung zu setzen. Ihre Hinweise sind von großer Bedeutung für die laufenden Ermittlungen.

Bitte kontaktieren Sie die Polizei Schwerte unter der Telefonnummer 02304 - 921 - 3320 oder 921 - 0 oder nutzen Sie die E-Mail der Polizei Unna: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

