POL-UN: Holzwickede - Mühlenstraße / Langscheder Straße - PKW schneidet Kurve, LKW weicht aus und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab

Langscheder Straße - PKW schneidet Kurve, LKW weicht aus und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab

Holzwickede (ots)

Am Montag den 30.10.2023, gegen 09:00 Uhr, befuhrt ein LKW die Langscheder Straße in Holzwickede in Richtung Schwerter Straße. Ein ihm entgegenkommender PKW schneidet in Höhe der Mühlenstraße eine Kurve. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, weicht der LKW auf den Grünstreifen aus und kollidiert mit einem Baum.

Durch den Aufprall verletzte sich der LKW-Fahrer.

Der beteiligte LKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Beeinträchtigungen für den nachfolgenden Verkehr.

Hinweise zum flüchtigen PKW oder anderen Feststellungen zum Verkehrsunfall nimmt die Polizei in Unna unter der Telefonnummer 02303- 921 3120 oder 9210 entgegen.

