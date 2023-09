Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Motorradfahrer von Auto erfasst

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Bahnhofstraße/Hovesaat;

Unfallzeit: 05.09.2023, 17.45 Uhr;

Schwere Verletzungen erlitten hat ein 20 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in Ahaus. Der Ahauser war gegen 17.45 Uhr auf der Bahnhofstraße unterwegs, als aus der Straße Hovesaat der Wagen einer 26-Jährigen einbog. Die Ahauserin wollte nach links abbiegen, um in Richtung Innenstadt zu fahren. Dabei übersah sie den von links kommenden Zweiradfahrer. Es kam zur Kollision, in deren Folge der 20-Jährige über die Motorhaube schleuderte und auf die Straße fiel. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 10.000 Euro geschätzt. Laut Zeugen sei der Motorradfahrer kurz vor dem Unfall auffällig gefahren, dabei habe er mehrfach zum Überholen anderer Wagen angesetzt, um schließlich an einem Linienbus zwischen zwei Querungshilfen vorbeizufahren. Für die Rettungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme musste die Hauptverkehrsachse zeitweilig gesperrt werden. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell