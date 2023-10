Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Serie von Sachbeschädigungen an mehreren PKW - Zeugen gesucht

Münstermaifeld (ots)

In der Nacht vom 16. auf 17.10.2023 kam es in der Ortslage von Münstermaifeld zu mehreren Sachbeschädigungen an Kfz. Im Entenpfuhl kam es auf einem Hotelparkplatz zu Beschädigungen an drei Pkw, einem Suzuki, einem VW-Caddy und einem VW-Golf. In der Untertorstraße wurden zwei Fahrzeuge (2 Audis) beschädigt, die auf der Straße geparkt waren. In der Bornstraße und in der Kalscherhofstraße wurden zwei weitere Kfz (ein Ford und ein Seat-Ibiza) beschädigt. In allen Fällen kam es zu ähnlichen Beschädigungsmustern, zerkratzen des Fahrzeuglacks, Beschädigung der Autoscheiben, abreisen / verbiegen von Scheibenwischern und Außenspiegel. Die Polizeibeamten konnten bei den jeweiligen Tatortaufnahmen Spuren sichern, die den Tätern im Nachgang zugeordnet werden können. Es ist von einem hohen Sachschaden auszugehen, der sich derzeit noch nicht abschließend beziffern lässt.

Die Polizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat im oben genannten Zeitraum verdächtige Personen an Fahrzeugen gesehen oder hat Erkenntnisse zum Tatgeschehen?

