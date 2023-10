POL-PDMY: Nachtragsmeldung zur Presseerstmeldung Vollbrand einer Doppelhaushälfte

Polizei Cochem (ots) - Nachdem es am frühen Morgen des 09.10.23 zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in Cochem gekommen ist, konnte nun ein 31-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden. Zeugenhinweise, Datenauswertungen und Spuren führten zur Identifizierung. Den Tatverdächtigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren. Die STA Koblenz weist daraufhin, das die ...

