Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Tatverdächtiger zum Einbruch Juweliergeschäft ermittelt

Polizei Cochem (ots)

Nachdem es am frühen Morgen des 09.10.23 zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in Cochem gekommen ist, konnte nun ein 31-jähriger Tatverdächtiger ermittelt werden. Zeugenhinweise, Datenauswertungen und Spuren führten zur Identifizierung. Den Tatverdächtigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren. Die STA Koblenz weist daraufhin, das die Unschuldsvermutung gilt und nur ein Richter die Schuld eines Tatverdächtigen feststellen kann.

