Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Bei Alleinunfall gegen Baum gefahren

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 14.5.2023 ereignete sich gegen 12.25 Uhr ein Alleinunfall in Rinkerode. Ein 28-jähriger Münsteraner befuhr mit seinem Pkw einen Wirtschaftsweg in Richtung B 54 und kam in einer Linkskurve mit seinem Auto auf den Grünstreifen. Er verlor im weiteren Verlauf die Kontrolle über den Pkw und fuhr gegen einen Baum. Bei dem Unfall verletzte sich der 28-Jährige leicht. Rettungskräfte brachten den Münsteraner in ein Krankenhaus. Dort wurden ihm Blutproben entnommen, da der Verdacht bestand, dass der 28-Jährige unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden haben könnte. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und sein Auto abgeschleppt. Bei dem Alleinunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 17.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell