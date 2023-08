Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand in einer Lagerhalle in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Über den Notruf der Feuerwehr wurde am Sonntag, 20. August 2023, gegen 17:30 Uhr, der Brand einer Lagerhalle in der Dünstruper Straße in Wildeshausen gemeldet. Die ersten eintreffenden Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr stellten auf dem großen Firmengelände fest, dass der Brand in einem ungefähr 50 x 110 Meter großen Komplex ausgebrochen war.

Bei dem unmittelbar von den Flammen betroffenen Bereich handelte es sich um einen ungefähr 8 x 15 Meter großen Teilbereich der großen Halle. Hier begannen die 100 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Wildeshausen, Düngstrup, Rechterfeld, Colnrade und Dötlingen mit dem Löschangriff, bei dem sie auch einen Drehleiterwagen und eine Drohne einsetzten. Der Feuerwehr gelang es, eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Abgeschlossen hatten sie die Löscharbeiten gegen 21:00 Uhr.

Der von den Flammen betroffene Bereich wurde als Lagerplatz für Elektrogabelstapler genutzt, die komplett zerstört wurden. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von mindestens 500.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und eine Beschlagnahme der Lagerhalle ausgesprochen.

