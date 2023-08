Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Hude

Am 19.08.23, um 22.18 Uhr, kommt es in Hude, Hatter Landstraße Kreuzung Bremer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Fahrzeugführer befährt mit seinem PKW Golf die Hatter Landstraße in Richtung Bremer Straße. Im dortigen Kreuzungsbereich gerät er vermutlich infolge deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf die dortige Verkehrsinsel. Im Anschluss kommt er mit dem PKW von der Fahrbahn ab und ca. 35 Meter entfernt in einem Maisfeld zum Stillstand. Der Fahrzeugführer entfernt sich von der Unfallstelle, wird von der Polizei im Anschluss aber an seiner Wohnanschrift angetroffen. Die Überprüfung ergibt einen Atemalkoholwert von 0,75 Promille und führt im Weiteren zu einer Blutentnahme. Am PKW entsteht ein Schaden von etwa 1000 Euro.

