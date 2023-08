Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pressemitteilung zum Stadtfest Nordenham vom 17.08.2023 bis zum 19.08.2023

Delmenhorst (ots)

Vom 17.08.2023 bis zum 19.08.2023 fand das diesjährige Stadtfest Nordenham auf dem Marktplatz und im Innenstadtbereich statt.

Aus polizeilicher Sicht verlief das diesjährige Stadtfest überwiegend friedlich. An allen Tagen war die Polizei Nordenham mit mehreren Einsatzkräften auf dem Veranstaltungsgelände präsent.

Bei gutem Wetter zeigten sich die Stadtfestbesucher in bester Partylaune.

Insgesamt kam es an den Tagen zu kleineren, alkoholbedingten Streitigkeiten, die durch die anwesenden Polizeistreifen bereits im Keime erstickt werden konnten. Sieben Besucher mussten mit einem Platzverweis belegt werden, da diese wegen ungebührenden Verhaltens in Erscheinung getreten waren. Gegen einen Besucher wird wegen einer Sachbeschädigung ermittelt, da dieser gegen einen Werbeaufsteller getreten und diesen beschädigt hat. In drei weiteren Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da die betroffenen Besucher augenscheinlich nicht den Weg zu einer Toilette gefunden haben und in der Öffentlichkeit urinierten.

Wie auch in den vergangenen Jahren hat sich die ständige Präsenz von Rettungsdienst, Sicherheitsdienst und Polizei auf dem Veranstaltungsgelände bewährt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell