Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nach Tötungsdelikt in Hage

Aurich/Hage (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nach Tötungsdelikt in Hage

In der Harringastraße in Hage ist am Montagvormittag eine Frau tot in ihrem Wohnhaus aufgefunden worden. Die Einsatzkräfte waren gegen 11 Uhr zu einer Notfalltüröffnung in ein Wohngebiet alarmiert worden und fanden die 65-jährige Bewohnerin im Haus leblos vor. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Da eine Fremdeinwirkung nicht ausgeschlossen werden konnte, nahmen Polizei und Staatsanwaltschaft umgehend die Ermittlungen auf. Dabei kamen auch Spezialisten der Spurensicherung zum Einsatz.

Eine Obduktion des Leichnams ist am Dienstag erfolgt. Die 65-jährige Frau wies Spuren von äußerer Gewaltanwendung auf, sodass derzeit von einem Tötungsdelikt ausgegangen wird.

Die Ermittlungen zu möglichen Tatverdächtigen sowie den Umständen und Abläufen des Vorfalls dauern an.

Nähere Details können aus ermittlungstaktischen Gründen zum aktuellen Zeitpunkt nicht veröffentlicht werden.

Personen, die im Bereich der Harringastraße in der letzten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer (04941) 606-660.

