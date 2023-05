Polizei Duisburg

POL-DU: Obermarxloh: Mit Leihwagen vor Polizei geflüchtet

Duisburg (ots)

Drei junge Männer (18, 20, 23) in einem geliehenem VW T-Roc haben am Mittwochabend (24. Mai, 20:40 Uhr) auf der Gerlingstraße beim Anblick eines Streifenwagens die Flucht ergriffen. Auf der Straße "Im Neuenkamp" mussten die Flüchtigen verkehrsbedingt stoppen, stiegen aus dem Auto und rannten weg. Die Polizisten konnten die drei Verdächtigen, von denen keiner eine Fahrerlaubnis besitzt, mit Unterstützungskräften ausfindig machen. Gefahren sein will keiner von ihnen. Die Beamten stellten den Leihwagen sicher und ermitteln jetzt, wer der Fahrer gewesen ist.

