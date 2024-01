Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Norderney - In mehrere Keller eingebrochen

Auf Norderney sind unbekannte Täter in Kellerräume eingebrochen. Die Täter verschafften sich in der Benekestraße gewaltsam Zutritt zu insgesamt drei Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses. Unter anderem wurde ein Fernseher entwendet. Geschehen ist die Tat zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag. Personen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Norderney unter 04932 92980.

Aurich - Einbruch

In Aurich kam es am Mittwoch zu einem Einbruch. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Bar in der Straße Georgswall und entwendeten Bargeld. Die Tat ereignete sich zwischen 1 Uhr und 17.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Südbrookmerland - Taxifahrer geprellt

Am Samstagabend wurde ein Taxifahrer in Südbrookmerland geprellt. Nach ersten Erkenntnissen stiegen gegen 21.15 Uhr vier Männer am Marktplatz in Aurich ins Taxi und ließen sich nach Südbrookmerland fahren. Gegen 21.45 Uhr sollte der Taxifahrer in der Tom-Brook-Straße anhalten. Alle vier Personen stiegen aus dem Fahrzeug und liefen weg, ohne für die Fahrt zu bezahlen. Beschrieben werden sie als ungefähr 17 bis 21 Jahre alt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Südbrookmerland unter der Telefonnummer 04942 204200 entgegen.

