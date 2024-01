Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfallflucht mit gestohlenem Auto - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (04.01.2024, 23:55 Uhr) kam es in Wuppertal zum Diebstahl eines Autos, mit dem anschließend Unfälle verursacht wurden. Ein zunächst Unbekannter stahl einen Seat an der Turnstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr er damit bis in die Norrenbergstraße. Bei der Fahrt und dem anschließenden Versuch dort zu wenden, stieß er mit vier geparkten Autos (Mercedes, Seat und zwei VW) zusammen. Nachdem der Seat durch die Unfälle nicht mehr fahrbereit war, setzte der Täter seine Flucht zu Fuß fort. Aufgrund von Zeugenbeschreibungen konnte ein 18-Jähriger in der Nähe vorläufig festgenommen werden, der im Verdacht steht, für den Diebstahl und die Unfälle verantwortlich zu sein. Nach bisherigen Erkenntnissen ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Alkohol. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 20.000 Euro. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen um den Tatablauf zu klären. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

