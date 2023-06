Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher eingesperrt

Erfurt (ots)

Ein 44-jähriger Mann sperrte in der vergangenen Nacht einen Einbrecher ein. Der Erfurter war gegen 04:00 Uhr durch Geräusche in seiner Wohnung in der Altstadt aufgewacht. Im Wohnzimmer traf er auf einen fremden Mann im Alter von 40 bis 50 Jahren. Über eine Terrassentür war dieser vermutlich in die Wohnung gelangt. Der Einbrecher ergriff beim Erblicken des Mieters die Flucht in den Keller des Hauses. Der 44-Jährige sperrte den Täter dort kurzerhand ein und verständigte die Polizei. Dem Einbrecher gelang es allerdings, über ein Fenster unbemerkt zu fliehen. Die Kriminalpolizei kam zur Spurensicherung am Tatort zum Einsatzsatz. Ob der unbekannte Mann etwas gestohlen hat, ist gegenwärtig noch nicht bekannt. (JN)

