LPI-G: "Blitz für Kids" - eine Gemeinschaftsaktion der Polizei und des ADAC

Altenburg (ots)

Wintersdorf: Am Montag (29.08.2022) hat die Schule in Thüringen begonnen. Und in diesem Jahr führt die Polizeiinspektion Altenburger Land wieder die, mittlerweile zur Tradition gewordene, Aktion "Blitz für Kids" durch. Dabei werden Geschwindigkeitskontrollen vor Schulen durchgeführt und die Kinder selbst werden in diese Kontrollen mit einbezogen. Kinder können komplexe Situationen im Straßenverkehr nicht so schnell und so gut erfassen, wie Erwachsene. Zudem lassen Kinder sich auch noch schneller ablenken. Hinzu kommt, dass sie auf dem Weg zur Schule zu den verkehrsreichsten Zeiten auf den Straßen unterwegs sind. Mit Schulbeginn stehen nun viele Kinder vor der Herausforderung, allein im Straßenverkehr unterwegs zu sein. Um das Bewusstsein der Kraftfahrer für die Kinder zu schärfen, führt die Polizeiinspektion Altenburger Land zum Schulbeginn gleich zwei Mal die Aktion "Blitz für Kinds" und zusätzlich verstärkt Schulwegkontrollen durch. Am 30.08.2022 waren Zoe Ohme und Richard Stötzel aus der Klasse 4 a und Elias Schirach aus der Klasse 4 b der Grundschule Wintersdorf dabei. Während dieser Geschwindigkeitskontrollen haben die Kinder die Autofahrer direkt angesprochen. Sie bedankten sich bei den vorbildlichen Fahrern und überreichten ihnen ein "Grüne Karte". Gelbe Karten hingegen bekamen die Fahrer, die zu schnell unterwegs waren. Sie mussten sich zudem auch den Fragen der Kinder stellen, warum sie denn zu schnell fuhren. Insgesamt verteilten die Kinder so acht Grüne Karten und sieben Gelbe Karten. Der schnellste Fahrer war mit 38 km/h bei erlaubten 30 km/h unterwegs. Die nächste Aktion "Blitz für Kids" findet am Donnerstag, dem 01.September, an der Grundschule in Windischleuba statt.

